Mohoric wint rit zeven in Ronde van Spanje H.Vviv 25-08-2017 18:17 print

Matej Mohoric heeft de zevende etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Sloveen van UAE Emirates kwam na 207 kilometer solo aan in Cuenca. Mohoric maakte lang deel uit van een kopgroep, waar ook Jetse Bol in zat. De Nederlander zou uiteindelijk als zevende over de streep komen.

Alweer kreeg een grote kopgroep de ruimte van het peloton. Net zoals twee dagen geleden was Bol ook dit keer mee. De Nederlander van Manzana Postobón had het gezelschap van Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), Alessandro De Marchi (BMC), Richard Carapaz, Jose Joaquin Rojas (Movistar), Pavel Poljanski (Bora-Hansgrohe), Alexis Gougeard (AG2R), Matej Mohoric (UAE Team Emirates), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Arnaud Courteille (FDJ), Luis Angel Mate, Anthony Perez (Cofidis), Rafael Reis (Caja Rural) en Aldemar Reyes (Manzana Postobon).

Bol was in de kopgroep de best geplaatste renner met een achterstand van 8.55 op Chris Froome. Met nog twintig kilometer te gaan had de kopgroep een voorsprong van meer dan negen minuten.

Met nog vijftien te gaan koos Mohoric voor de aanval. De Sloveen kreeg in eerste instantie De Gendt, Poljanski en Rojas met zich mee, maar naar een tweede aanval net onder de top wist Mohoric de drie andere renners af te schudden. In de afdaling wist de renner UAE Emirates van de voorsprong te vergroten, waardoor hij zijn eerste zege pakte in de Ronde van Spanje. Poljanski won in de achtergrond de sprint voor de tweede plaats voor Rojas en De Gendt.

Op de slotklim in het peloton bleef Sky het tempo bepalen. Het verschil ging terug naar de acht minuten, waardoor Froome aan de leiding blijft staan in het algemeen klassement. Kelderman verloor als enige van de klassementsmannen tijd. De Nederlander zou op zeventien seconden eindigen van de groep van de favorieten. Daardoor zakt hij naar plek veertien in het algemeen klassement.