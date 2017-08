Veltman: "Derde maakte al geen reet meer uit" Redactie 25-08-2017 16:46 print

Ajax had een plek in de Europa League voor het grijpen, maar in de slotfase ging het tegen Rosenborg mis. Joël Veltman was duidelijk in zijn reactie.

De verdediger baalde vooral van de manier waarop Ajax de 2-2 weggaf. "De derde goal maakte al geen reet meer uit. Maar vooral die gelijkmaker mag gewoon niet vallen", reageerde Veltman na afloop op Ziggo Sport.

Rosenborg nam door een goal van Nicklas Bendtner al snel de leiding. "In de rust zeiden we tegen elkaar dat we geloof moesten houden. Dat pakte uitstekend uit met die twee goals." Trainer Marcel Keizer wisselde vervolgens Kasper Dolberg, waarna het helemaal fout ging.

Veltman kwam na die wissel op het middenveld te spelen. "Ook al sta ik in de spits, die 2-2 mag gewoon niet vallen. Ongelooflijk. De laatste keer dat Ajax geen Europees voetbal haalde, was ik nog niet eens geboren. Kun je nagaan wat voor klap het is. Dit worden lange weken."