Waterpoloërs onderuit in kwartfinales Universiade

Slecht nieuws voor de Taiwanese vrouwen: de Nederlandse waterpoloërs zijn op de Universiade in Taipei uitgeschakeld in de kwartfinales. Het team veroverde veel media-aandacht na een foto in strakke zwembroekjes, maar een medaille zat er niet meer in.

In de kwartfinale stond de ploeg van bondscoach Robin van Galen tegenover Italië, waar in de groepsfase nog met 6-4 van gewonnen werd. Nederland kwam in het tweede kwart op een 2-0 voorsprong, maar de Italianen brachten dat weer terug naar 2-2, alvorens in het derde kwart zelf de voorsprong te pakken.

Nederland kwam nog even terug, maar wederom nam Italië de leiding. Sam van den Burg maakte vroeg in het vierde kwart alsnog de gelijkmaker en ook dit keer kon dat Oranje niet redden. De Italianen scoorden nog twee keer en wonnen met 6-4.