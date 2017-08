Marc Laidlaw deelt mogelijk verhaal van Half-Life 2: Episode 3 Nathan (Noppie2000) 25-08-2017 10:27 print

Marc Laidlaw, schrijver van de Half-Life serie, heeft redelijk onverwacht 'Epistle 3' vrijgegeven. Dit is zijn versie van de gebeurtenissen die (zouden) gebeuren in Half-Life 2: Episode 3. Ondertussen werkt Laidlaw niet meer voor Valve.

Namen heeft hij in zijn verhaal veranderd, maar de echte fans zullen deze moeiteloos kunnen ontcijferen. Ik ga hier geen spoilers plaatsen, lees vooral de Epistle zelf (zeker als je iets van closure wil hebben), maar de laatste zin doet toch een beetje pijn: ''Expect no further correspondence from me regarding these matters; this is my final episode.''

Lees het verhaal hier op Laidlaw's eigen website of hier mocht zijn website door de drukte nog steeds down zijn.