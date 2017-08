Naast geld voor verhoging van de lerarensalarissen in het basisonderwijs, komt er ook extra geld voor Defensie. Zo proberen VVD en PvdA het conflict binnen de coalitie op te lossen. Maar er is nog geen deal, aldus VVD-leider Mark Rutte.

"De kans is groot dat het gaat lukken", zegt een ingewijde. VVD en PvdA zouden het nog niet helemaal eens zijn over de details, maar ook de formerende partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben nog niet het groene licht gegeven.

PvdA eist meer geld voor leerkrachten. Als dat er niet komt, zullen de PvdA-bewindslieden aftreden, waarschuwde PvdA-voorman en vicepremier Lodewijk Asscher voor de zomer.

NRC meldt dat de leraren er iets meer dan 2 procent bij zouden krijgen. Het gaat om 270 miljoen euro. Iets minder geld zou naar Defensie gaan. Dat zou volgens De Telegraaf worden gebruikt om het AOW-gat van militairen aan te pakken.



'Geld voor leraren en militairen' (Foto: ANP)