Dost helpt Sporting naar Champions League, Qarabag schrijft geschiedenis

24-08-2017

Sporting Lissabon heeft zich geplaatst voor de Champions League. In de laatste voorronde werd in de return op bezoek bij Steaua Boekarest met ruime cijfers gewonnen.

Bas Dost begon niet in de basis bij Sporting, de Nederlander was nog niet helemaal fit. Na een klein uur verving hij Seydou Doumbia, die Sporting al vroeg op 0-1 bracht. De Portugezen kwamen in de tweede helft op een 1-3 voorsprong en na 75 minuten was het Dost die de 1-4 scoorde. Kort voor het einde gaf hij nog een assist op Rodrigo Battaglia, waarmee de eindstand op het scorebord stond: 1-5, na de 0-0 in Lissabon ruim voldoende.

FK Qarabag schreef ondertussen een stukje voetbalgeschiedenis. De club uit Azerbeidzjan won thuis al met 1-0 van FC Kopenhagen, maar in Denemarken werd het spannend. Na een dik uur spelen kwam Kopenhagen op 2-1 en dus was nog één goal nodig, maar die kwam er niet. Qarabag plaatste zich zo voor de groepsfase van de Champions League, als eerste Azerbeidzjaanse club ooit.

CSKA Moskou liet een 0-1 uitzege op het Zwitserse Young Boys volgen met een 2-0 thuiszege en is dus ook door. Liverpool won in Hoffenheim al met 1-2 en plakte daar thuis een 4-2 zege aan vast, terwijl Apoel Nicosia in Tsjechië aan 0-0 genoeg had op bezoek bij Slavia Praag. Met Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio in de basis plaatsten de Cyprioten zich zo voor de groepsfase, terwijl Slavia met Mick van Buren naar de Europa League gaat.