Emanuelson: "Lef tonen tegen Zenit"

Urby Emanuelson maakt zich met FC Utrecht op voor de return met Zenit Sint-Peterburg. De oud-Ajacied heeft vertrouwen in een goede afloop.

Het eerste duel tussen FC Utrecht en Zenit Sint-Petersburg werd in Utrecht met 1-0 gewonnen door de thuisploeg. Hierdoor heeft het elftal van Erik ten Hag een goede uitgangspositie om zich te plaatsen voor de Europa League, al weet Emanuelson dat het lastig gaat worden.

"We moeten lef tonen tegen Zenit zoals we dat ook in eigen huis hebben gedaan", vertelt Emanuelson tegenover het Algemeen Dagblad. "We hebben jongens die durven te voetballen. Geniet van het maken van mooie acties, speel onbevangen. Laat je niet gek maken."

Emanuelson maakte deze zomer de overstap naar Utrecht en merkt dat er veel veranderd is bij de club. "Er is in positieve zin veel aan het veranderen bij deze club. Vroeger was men tevreden als er gewonnen werd van Ajax. Nu merk ik dat er een plan ligt om vandaag beter te zijn dan gisteren."

"Er is een brede selectie samengesteld van multifunctionele spelers, die elkaars posities over kunnen nemen. Dan kun je je dus ook meten aan Zenit Sint-Petersburg, zo blijkt."