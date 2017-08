'Duurste sporttrofee ooit' voor winnaar Mayweather vs McGregor Floris_Stempel 24-08-2017 07:34 print

Boksorganisatie World Boxing Council heeft woensdag de kampioensgordel gepresenteerd die de winnaar van het boksgevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor mag ontvangen. De zogenaamde 'Money belt' doet zijn naam eer aan en laat weer eens zien waar dit gevecht om gaat: geld, geld, geld.

Voorzitter Mauricio Sulaiman meldde dat de gordel in Italië is gemaakt en uit 3360 diamanten, 600 saffieren, 300 smaragden en anderhalf kilo goud bestaat. Dit allemaal op een ondergrond van krokodillenleer. Tien specialisten zijn drie weken bezig geweest om de gordel in elkaar te zetten en de gordel is zo uniek dat Sauliman er geen prijskaartje aan durfde te hangen. 'Dit is ongetwijfeld de duurste sporttrofee ooit!', aldus de trotse Mexicaan.

The "Money" Belt! The winner of #MayweatherMcGregor will receive this belt on Saturday! pic.twitter.com/NU9bPD5oVP — UFC (@ufc) 23 augustus 2017

Mayweather is niet geheel onbekend met dure en extravagant uitziende kampioensgordels, hij heeft inmiddels al een gouden gordel, diamanten gordel en een gordel gemaakt van smaragd, die hij in 2015 won na zijn gevecht tegen Manny Pacquiao. UFC-kampioen McGregor heeft wat minder indrukwekkende gordels, al zijn de drie UFC-gordels die hij heeft gewonnen gemaakt van kilo's aan goud.



Mauricio Sulaiman over de gordel (Bron: Youtube)