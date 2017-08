Billy Joel draagt jodenster tijdens optreden static 24-08-2017 05:54 print

Billy Joel droeg tijdens een optreden dinsdag in Madison Square Garden een gele jodenster. De ex-vrouw en dochter van de 68-jarige zanger plaatsen foto's van het concert en Joel, die de gele davidster op zijn revers had gespeld, op Instagram.

De ex van de Uptown Girl-zanger, Christie Brinkley plaatsen samen met haar dochter Alexa Ray Joel de kiekjes van Joel met de jodenster. Waarschijnlijk wilde de familie een statement maken vanwege de protesten van neonazi's in Charlottesville. De ouders en grootouders van Joel ontvluchtten de jodenvervolging in Nazi-Duitsland en vestigden zich in de Verenigde Staten.

Na vragen van de pers liet Joel zijn woordvoerder een korte verklaring uitbrengen: "Alles wat nodig is voor de overwinning van het kwaad, is dat goede mensen niets doen".



Billy Joel draagt jodenster tijdens optreden (Foto: BuzzE)