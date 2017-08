'PSV krijgt Frans bod op Luuk de Jong' Redactie 24-08-2017 00:18 print

Luuk de Jong lijkt nog steeds veel belangstelling te trekken. De aanvaller zou zijn carrière kunnen voortzetten in Frankrijk. Volgens L'Equipe heeft Girondins de Bordeaux zes miljoen euro over voor de komst van De Jong. De Franse club ziet in hem de gewenste goaltjesdief. De spits heeft zich als topschutter bewezen, maar beleeft nu een teleurstellende periode bij PSV.

Girondins de Bordeaux vreest voor een vertrek van Diego Rolan, die op dit moment voor de doelpunten zorgt bij de club. De Jong is bij PSV zijn basisplaats kwijtgeraakt, maar stond eerder naar verluidt ook al in de concrete belangstelling van Crystal Palace.