FOK! Wat een weer: rustig weer

Zoals Bartholomeus (24 augustus) is, blijft het ook heel de herfst gewis.

10 jaar geleden

Op 23 augustus 2007 was een prima dag als we weerverleden.nl mogen geloven. Gemiddelde temperatuur van rond de 20 graden, dik 8 uur zon en een matig wind bij weinig bewolking.

Terugblik

Het was vandaag prima uit te houden. Het was warm maar droog! Er stonden de hele dag (lange) files naar het strand hoorde ik in de auto. Gelukkig ging ik de andere kant op. Pas bij thuiskomst rond een uur of half zes voelde ik wat spettertjes maar meer dan 5 zullen het er niet zijn geweest.

Vooruitblik

Vanavond kan er een bui vallen met name in het noordwesten en westen. De buien trekken langzaam noordwaarts en verlaten morgenochtend bij het krieken van de dag ons land. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een lichte bui. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee, tot 23 in het binnenland. Er staat een matige westelijke wind, aan het strand waait het wat krachtiger.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:36 Zon onder: 20:48 Zonkracht: 5/3



Fraaie zonsopkomst (Foto: Disbatch)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!