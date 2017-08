Wie de Randstad eens van boven wil bekijken, kan komend weekend bij Uber terecht. Het bedrijf biedt zaterdag 26 en zondag 27 augustus in samenwerking met Heli2City de UberCHOPPER aan. De UberCHOPPER is niet alleen te boeken voor een rondvlucht, maar ook om net als in 2016 als taxi te gebruiken naar het festival Mysteryland.

Om de helikoptervlucht te boeken, moet je komend weekend de Uber-app openen in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Tussen 11.00 uur en 16.30 is de UberCHOPPER te bestellen voor een rondvlucht of als taxi naar Mysteryland.

De goedkoopste vlucht - een tour boven Amsterdam of Den Haag - is met 100 euro niet spotgoedkoop, maar aanzienlijk gunstiger geprijsd dan een reguliere helikoptervlucht.



Over de Randstad vliegen met Uber-helikopter (Foto: BuzzT)