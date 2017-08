Napoli speelt Nice uit Champions League, Celtic en Sevilla ook door heywoodu 23-08-2017 07:10 print

Napoli heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In de laatste fase van de voorronde wonnen de Italianen in Frankrijk met 0-2 van OGC Nice, waar Wesley Sneijder in de basis stond.

José Callejón bracht Napoli vroeg in de tweede helft op voorsprong, waarna Lorenzo Insigne het kort voor rust afmaakte. Na de openingstreffer was het overigens al min of meer gedaan, want Napoli had ook al een 2-0 thuiszege op zak.

Ook Sevilla plaatste zich voor de groepsfase, maar dat ging minder makkelijk. Na de 1-2 zege in Turkije tegen Basaksehir bracht Eljero Elia de Turken in Spanje na een ruim kwartier op voorsprong. Sergio Escudero en Wissam Ben Yedder brachten Sevilla langszij, maar in de 83e minuut kwam de spanning terug door een goal van Edin Visca: 2-2.

Basaksehir zag in de slotfase de mogelijk beslissende goal nog afgekeurd worden wegens buitenspel en daarmee was het gedaan. Sevilla redde zich en gaat door naar de groepsfase van de Champions League.

Celtic boekte thuis al een 5-0 overwinning op FC Astana en kon het in Kazakhstan in principe dus gewoon afmaken. De thuisploeg liet zich echter niet nog eens naar de slachtbank leiden en na 70 minuten en onder meer twee treffers van Patrick Twumasi stond Astana zowaar op een 4-1 voorsprong. Daar bleef het wel bij, Jules Ntham en Leigh Griffiths zorgden ervoor dat de thuisploeg de droom van een megastunt toch maar kon laten varen: 4-3.

Het Sloveense Maribor won thuis van Hapoel Beer Sheva uit Israël, wat na de 1-2 zege in Israël voldoende was voor plaatsing voor de groepsfase. Olympiakos won thuis al met 2-1 van het Kroatische Rijeka, waarna de uitwedstrijd een 0-1 zege en dus plaatsing opleverde voor de Grieken.