Meer aangiftes in ontuchtzaak kinderopvang De Bilt Redactie 22-08-2017 22:00

De 27-jarige pedagogisch medewerker die het Openbaar Ministerie verdenkt van ontucht op een buitenschoolse opvang in De Bilt heeft mogelijk meer jonge kinderen misbruikt. Het OM liet dinsdag weten dat sinds de informatiebijeenkomst van vorige week, meerdere ouders aangiftes en meldingen hebben gedaan.

Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om minder dan vijf nieuwe aangiftes. Bart C. uit Utrecht werd opgepakt nadat twee kinderen uit een gezin hun ouders hadden verteld dat zij seksuele handelingen moesten doen bij de begeleider op de opvang. Hij werd kort hierna aangehouden. C. heeft bekend.

De nieuwe aangiften worden nu onderzocht. ,,De nieuwe aangiften hebben betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn met meisjes op dezelfde locatie als waar het aanvankelijke feit plaatsvond", laat de woordvoerder weten.

De verdachte zit vast. Volgende week donderdag zal hij voor de raadkamer van de rechtbank moeten verschijnen. Die beslist over verlenging van het voorarrest. Ongeruste ouders en andere betrokkenen kunnen zich nog altijd tot de GGD wenden voor advies of tot de politie als zij een melding willen maken of aangifte willen doen, aldus het OM.



Meer aangiftes in ontuchtzaak De Bilt (Foto: ANP)