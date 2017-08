Overval op tankstation Valkenswaard

Dinsdagavond 22 augustus iets na 18 uur was er een gewapende overval op een Esso-tankstation aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Twee jongemannen met bivakmutsen kwamen de zaak binnen en bedreigden de shopmedewerkster. Ook waren er klanten in de shop. Er raakte niemand gewond.

De overvallers dreigden met een vuistvuurwapen en namen een deel van de inhoud van de kassa mee. De politie was snel ter plaatse, ook de omgeving werd afgezocht, onder andere met een politiehond. De daders zijn nog steeds voortvluchtig, het gaat om twee jongemannen van rond de 20 jaar.