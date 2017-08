Bookmakers worden zenuwachtig om 'MayMac'

De weddenschappen die zijn afgesloten op het gevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor zijn zo enorm uit balans dat bookmakers vrezen voor hun voortbestaan mocht de Ierse MMA-vechter winnen van de ongeslagen bokser.

As of today, there have been 277 bets on Floyd Mayweather @MGMRaceSports. There have been over 6,000 bets on Conor McGregor. — David Payne Purdum (@DavidPurdum) 21 augustus 2017

Volgens bronnen zijn 95 procent van alle weddenschappen ingezet op winst voor McGregor en 85 procent van al het geld is op winst voor McGregor ingezet. 'Dit zou het ergste veriies ooit kunnen worden', aldus een bookmaker bij Las Vegas Westgate Superbook. 'We willen wel voldoende geld binnenhalen op winst voor Mayweather, maar niet failliet gaan bij winst van McGregor. Dit gevecht kan ons ons hele jaar aan inkomsten gaan kosten.'

Met nog een paar dagen tot aan het gevecht op 26 augustus, kan de sfeer alsnog omslaan. Tot nu toe levert een weddenschap op Mayweather nog niet veel op, de odds staan nu op -450, wat betekent dat indien je 450 dollar op de bokser inzet, je 100 dollar winst maakt als hij wint. Een paar maanden geleden stonden de odds voor Mayweather nog op -2500, nóg minder motivatie om geld op Mayweather te zetten. De late gokkers wachten misschien tot het laatste moment om dan alsnog groots in te zetten op de Amerikaan. De odds voor McGregor zijn op dit moment +330: zet je 100 dollar op de Ier, dan krijg je 330 dollar winst mocht hij winnen, een paar weken geleden stonden deze odds op +1100.

De grootste inzet werd voorlopig gezet door de broers Gavin en Joe Maloof, stinkendrijke ondernemers uit Las Vegas. Zij hebben samen 880.000 dollar gezet op winst voor Mayweather, dit na het bijwonen van een training van de bokser. 'Ik belde mijn broer Joe en zei dat we op hem moesten inzetten, want ik denk niet dat hij gaat verliezen', aldus Gavin Maloof. 'Niets ten nadele van McGregor, hij is goed, maar ik mag Floyd gewoon.'

De inzet was té groot om in één keer te kunnen inzetten, vandaar dat het bedrag in tweeën is gedeeld. Mochten beide heren met de winst van 160.000 dollar naar huis gaan dan wordt dat geld volledig geschonken aan een goed doel. 'Dit wordt een enorm mooie avond en met dit geld kunnen we alleen maar mooiere dingen doen', aldus Maloof.



Mayweather vs McGregor promo (Bron: Youtube)