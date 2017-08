De terroristen die aanslagen pleegden in Barcelona en Cambrils hadden een nog veel groter doelwit op het oog. Ze wilden met explosieven een aanslag plegen op de beroemde basiliek Sagrada Familia. Dat meldde de Spaanse krant El Mundo dinsdag, zich baserend op een bron bij justitie die bij het verhoor van de verdachte Mohamed Houli Chelal was. De terreurgroep zou ook nog hebben willen toeslaan bij andere monumenten in Barcelona.



'Terreurcel plande aanslag op Sagrada Familia' (Foto: ANP)