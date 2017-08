Wit-Rus Strokau wint vijfde rit in Tour de l'Avenir H.Vviv 22-08-2017 18:25 print

Vasili Strokau heeft de vijfde etappe in de Tour de l'Avenir gewonnen. De Wit-Rus vormde samen met zijn landgenoot Ilya Volkau en Patrick Gamper de kopgroep. In de sprint was Strokau de snelste voor de Oostenrijker Gamper, die als tweede over de streep zou komen. Volkau was even daarvoor afgehaakt en zou op dertien seconden van zijn landgenoot over de streep komen.

De kopgroep had een maximale voorsprong van meer dan zes minuten op het peloton, maar in de slotfase zou het peloton er nog twee minuten affietsen, maar de kopgroep hield nog genoeg voorsprong over. De Oostenrijker Gamper neemt nu de leiding in het algemeen klassement over van Kasper Asgreen, die na dag één aan de leiding stond. Hij heeft nu een voorsprong van 1.23 op de Wit-Rus Volkau. Asgreen volgt op 3.45 van de Oostenrijker.