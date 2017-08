Nieuwe maps komen naar Splatoon 2

Voor Gamescom heeft Nintendo nieuwe content aangekondigd dat binnenkort beschikbaar komt in Splatoon 2. Het betreffen twee nieuwe maps, één voor Turf Wars en Ranked en één voor Salmon Run, en een nieuw wapen.

De map voor Turf Wars en Ranked is de Manta Maria, een groot zeeschip waarin de gevechten plaatsvinden rondom (en boven) de grote masten. Deze map wordt zaterdag 26 augustus gratis toegevoegd. Salmon Run wordt uitgebreid met de Lost Outpost, waarin spelers de beschikking hebben over een hutje in het midden van het veld. Voor lokale multiplayer is de map vanaf morgen speelbaar, de map wordt later pas toegevoegd aan de online multiplayer.

Het nieuwe subwapen is de Bubble Blower, waarmee je drie bellen blaast die zich over het veld verplaatsen. Wanneer je deze kapot schiet ontploffen ze en verven ze een groot deel van de map. Tevens houden ze aanvallen van de vijand tegen, al kunnen deze de bellen wel kapot schieten. Dit wapen is vanaf 2 september beschikbaar in een set met de Forge Splattershot Pro. De eerste beelden van al dit nieuws kun je hieronder bekijken.