Acteur Achmed Akkabi gaat Glad IJs maken, een korte film over de in Nederland groeiende angst op aanslagen en de impact daarvan op het alledaagse leven. Dat heeft zijn productiebedrijf Tebbernekkel maandag bekendgemaakt.

Akkabi is onder meer bekend van de series Moordvrouw en Het Huis Anubis. Hij speelde ook vakkenvuller Rachid in reclamefilmpjes van Albert Heijn.

Glad IJs speelt zich af bij het loket gevonden voorwerpen van een openbare ijsbaan, waar een medewerker twee jongens met verdachte rugzakken ziet. Vervolgens slaan zijn gedachten op hol.

De film wordt geregisseerd door Joosje Duk. Haar korte film Night, die werd bekroond in de VS, is in september op het Nederlands Film Festival te zien.

Crowdfunding

Glad IJs wordt gefinancierd via de website Cinecrowd. De makers hopen via het populaire crowdfundingplatform het budget van 7.000 euro op te halen. De lancering van de funding vond maandagavond plaats tijdens een vertoning van de Pleinbioscoop in Rotterdam.

Het is de bedoeling dat Glad IJs volgend jaar te zien zal zijn.



'Vakkenvuller' maakt film over terreurangst (Foto: BuzzE)