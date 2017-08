Manchester City met tien man naast Everton, mijlpaal Rooney Redactie 21-08-2017 23:30 print

Manchester City heeft in de Premier League twee punten laten liggen tegen Everton. Wayne Rooney leek bij de bezoekers de matchwinner te worden.

Everton-manager Ronald Koeman had geen basisplek voor Davy Klaassen en recordaankoop Gylfi Sigurdsson. Na ruim een halfuur was Manchester City het dichtst bij een treffer. David Silva haalde uit, maar zijn poging spatte uiteen op de paal.

Uitgerekend Wayne Rooney, oud-speler van City's rivaal Manchester United, wist de score even later wel te openen. De routinier kon van dichtbij een voorzet van Dominic Calvert-Lewin binnenwerken. Het was voor Rooney het 200ste Premier League-doelpunt uit zijn rijke carrière.

Vlak voor rust kreeg City een nieuwe tegenvaller te verwerken. Kyle Walker ontving geel en kort daarna deelde hij Calvert-Lewin een tik uit. De thuisploeg moest na de pauze dus met tien man op jacht naar de gelijkmaker.

In die tweede helft leken The Citizens nauwelijks bij machte om het Everton echt lastig te maken. Nadat Klaassen en Sigurdsson na een uur invielen, werd het in de slotfase echter toch 1-1. Raheem Sterling knalde een afvallende bal ineens in het doel. In de slotminuten kreeg ook Morgan Schneiderlin zijn tweede gele kaart, maar dat had geen invloed op de score.