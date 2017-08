Badmintonner Fransman grijpt naast WK-stunt

Badmintonner Nick Fransman is er op het WK in Glasgow niet in geslaagd voor een daverende stunt te zorgen. De Nederlandse nummer 107 van de wereld stond in de eerste ronde tegenover Tanongsak Saensomboonsuk uit Thailand, de mondiale nummer dertien.

Fransman bood aanvankelijk meer dan goed partij en pakte zelfs de eerste game. Daar bleef het echter bij, want in de tweede game kon hij Saensomboonsuk's geweld al nauwelijks bijhouden, terwijl dat in game drie geen doen meer was: 22-20, 12-21, 6-21.

Jelle Maas en Robin Tabeling stonden in het mannendubbel in de eerste ronde tegenover Or Chin Chung en Tang Chun Man uit Hong Kong. Het werd een spannende wedstrijd, maar het Nederlandse duo dolf in drie games het onderspit: 21-19, 18-21, 17-21.