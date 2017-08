[LIVE] Raffinaderij Esso in de fik

Bij een raffinaderij van de Esso in de Europoort is brand uitgebroken. De vlammen zijn van verre te zien en hebben inmiddels de grond bereikt. De brand woedt in een zogenoemd fornuis, een deel van de fabrieksinstallatie.

Inmiddels is er door de brandweer opgeschaald naar GRIP2. Een van de schoostenen zou op instorten staan. Het gebied is nog niet ontruimd, wel is het luchtalarm in het gebied afgegaan. Bewoners wordt geadviseerd om binnen te blijven en ramen deuren te sluiten.

DCMR doet metingen in de omgeving. Rond 22:30 is er een NL-Alert verstuurd. Volgens de meldig is de verwachting dat er geen verdere escalatie zal plaatsvinden. Inmiddels er een woordvoerder van de politie onderweg naar het botlekgebied volgens RTV Rijnmond.

Dit artikel wordt aangevuld.

Brand bij Esso, heb alles maar dicht gedaan pic.twitter.com/b8PgDhMQqI — yvonne vis (@yvonvissie) 21 augustus 2017