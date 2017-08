McDonald's sluit deel restaurants in India BasOne 21-08-2017 22:03 print

McDonald's heeft de stekker getrokken uit een samenwerking met een van zijn grootste samenwerkingspartners in India. Een al jaren slepende ruzie mondde nu uit in de sluiting van 169 restaurants in het land, ongeveer 40 procent van de Indiase vestigingen.

De sluiting kan ten koste gaan van duizenden banen van medewerkers van de restaurants in het noorden en oosten van India. McDonald's zegt gedwongen te zijn tot maatregelen tegen Connaught Plaza Restaurants, omdat de Indiase onderneming onder meer geen royalties betaalde. De franchiser beraadt zich op juridische stappen.

De sluiting van de zaken zorgt ervoor dat McDonald's een flinke stap terug doet in India. De Amerikaanse fastfoodketen heeft nu nog in totaal ongeveer 500 restaurants in de belangrijke opkomende markt. Dat steekt schril af bij het totaal van bijna 37.000 restaurants wereldwijd. Van dat totaal worden ongeveer 31.000 restaurants bestierd door franchisers.



McDonald's sluit deel restaurants in India (Foto: ANP)