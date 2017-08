Judoka's grijpen naast medailles op Universiade heywoodu 21-08-2017 19:08 print

De Nederlandse judoploeg heeft op de tweede dag van het judotoernooi op de Universiade in Taipei geen medailles kunnen veroveren.

Bij de mannen tot 90kg verscheen Rico Harder op de tatami, waar hij begon met een overwinning. De Kazakh Sunggat Zakariyayev was vervolgens echter te sterk, waarna de Serviër Bosko Borenovic de Nederlander in de herkansingen uitschakelde.

Natascha Ausma begon bij de dames tot 70kg met twee zeges, maar de 21-jarige Nederlandse ging ten onder tegen de nog een jaar jongere Duitse Sarah Mäkelburg. De Italiaanse Carola Paissoni was in de herkansingen vervolgens te sterk.

Bij de dames tot 63kg kwam Iris Iwema in actie, te beginnen met een overwinning, waarna Valentina Kostenko uit Rusland te sterk was. In de herkansingen begon Iwema met winst op de Belgische Maxine Heyns en de Italiaanse Valentina Giorgis, maar Maja Blagojevic uit Kroatië was in de wedstrijd om een plekje in het gevecht om brons een maatje te groot.