Ritzege Nibali, Froome grijpt de macht

Vincenzo Nibali heeft de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Na 158,5 kilometer koersen, van Prades Conflent Canigó naar Andorra la Vella, was hij de rapste van een kopgroep. Chris Froome pakt de leiderstrui. De Brit heeft twee seconden voorsprong op De La Cruz, Roche en Van Garderen.

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA), Anthony Turgis (Cofidis), Davide Villella (Cannondale), Axel Domont en Alexandre Geniez (AG2R) en Fernando Orjuela (Manzana) zorgden voor een vroege ontsnapping. Aan de voet van de Col de la Perche hadden ze ruim vier minuten voorsprong. Przemyslaw Niemiec wist zich later nog bij de kopgroep aan te sluiten. Thomas De Gendt is als eerste op de top. De voorsprong is dan teruggelopen tot onder de vier minuten.\

Met nog zo'n 55 kilometer voor de boeg, sprong Axel Domont weg uit de kopgroep en ging alleen op avontuur. Veertien kilometer later werd hij echter weer bijgehaald. Geniez en Villella waren de volgenden die wegsprongen uit de kopgroep, die inmiddels uit elkaar was gespat. Het verschil met het peloton was inmiddels teruggelopen tot onder de twee minuten. Net voorbij de top van de Coll de la Rabassa worden Geniez en Villella bijgehaald door het uitgedunde peloton.

Op dertien kilometer van de streep begonnen de renners aan de slotklim, de Alto de la Comella. Sky had het heft in handen genomen en het tempo was hoog. Onder meer Contador, Barguil, Kelderman en Kruijswijk konden niet volgen. Op 8 kilometer van de meet plaatste Froome een aanval en alleen Chaves kon volgen. De twee kwamen als eerste boven, voor Bardet en Aru die daarachter reden. In de afdaling kwamen de twee duo's bij elkaar. Daarachter reden De la Cruz, Nibali, Van Garderen en Roche en ook zij konden aansluiten. In de eindsprint was het Nibali die het snelste was.