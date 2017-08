12-jarige maakt furore bij Borussia Dortmund onder 17 heywoodu 21-08-2017 16:02 print

In de westelijke divisie van de Duitse Bundesliga voor B-junioren maakt een jonge voetballer flink wat furore. Na drie wedstrijden bij Borussia Dortmund onder 17 heeft Youssoufa Moukoko maar liefst acht keer het net laten bollen. Het meest opvallende: Moukoko is op 20 november 2004 geboren in Kameroen en is dus nog maar 12 jaar jong.

Een dikke week geleden begon de competitie voor BVB O17 met een uitwedstrijd bij SG Unterrath. Moukoko debuteerde in de competitie waar men gemiddeld toch wel een jaar of vier ouder is en kwam gelijk twee keer tot scoren, waaronder uit een penalty. Woensdag speelden Moukoko en de zijnen thuis tegen VfL Bochum en ook nu scoorde hij twee keer, wederom één keer uit een penalty.

Zaterdag was het pas echt lekker raak in de thuiswedstrijd tegen Viktoria Köln. Moukoko kwam al na één minuut tot scoren en voegde daar later nog eens drie treffers aan toe op weg naar de 6-1 zege. Met acht goals staat hij uiteraard al bovenaan in de topscorerslijst, vijf goals los van de rest en nu al halverwege de productie van de topscorer van vorig jaar.

Zoals gezegd is Moukoko geboren in Kameroen en dat gegeven, gecombineerd met een wat ouder uiterlijk - niet bepaald ongewoon - maakt dat mensen gelijk twijfelen aan zijn leeftijd. Vader Joseph is echter duidelijk: "Gelijk na zijn geboorte heb ik hem bij het Duitse consulaat in Yaoundé geregistreerd en hij kreeg er een Duitse geboorteakte", waarmee het zeker mogelijk is dat Moukoko niet, zoals veel Afrikanen, een wat dubieuze geboorteakte heeft - in veel landen wordt de registratie niet al te serieus genomen, waardoor men bij bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort gewoon 1 januari of 1 juli in een bepaald jaar opgeeft.

In 2014 nam vader Moukoko zijn zoon mee naar Hamburg, waar hij bij St Pauli speelde. In twaalf wedstrijden voor St Pauli onder 15 kwam Youssoufa al tot 21 treffers, waarna de zeer snelle en hard schietende aanvaller overstapte naar Dortmund. Daar speelde hij vorig jaar voor BVB onder 15 en ook dat ging allerminst verkeerd: hij kwam tot maar liefst 33 goals. Inmiddels heeft ook de Duitse voetbalbond hem al in het vizier voor de nationale jeugdelftallen.

Beelden van Moukoko (Bron: YouTube)