Een auto is maandag ingereden op twee bushokje in de Franse stad Marseille. Daardoor is een 42-jarige vrouw om het leven gekomen en een andere vrouw gewond geraakt. De chauffeur is aangehouden. De politie heeft mensen gevraagd uit de buurt te blijven van de bushokjes, aldus de krant La Provence.

Het is niet bekend of de automobilist met opzet of per ongeluk op de bushokjes is ingereden. De politie heeft versterking naar de plek gestuurd.

Het incident had plaats in de wijk Vieux-Port (Oude Haven). Dat is het toeristische centrum van Marseille.

Volgens Franse media is de aangehouden automobilist een 35-jarige man. Hij zou eerder met de politie in aanraking zijn geweest en psychische problemen hebben gehad.



Auto rijdt tegen bushokjes Marseille: 1 dode (Foto: ANP)