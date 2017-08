Kleuters op een school in het Belgische Ronse lijken onder invloed staan van een extremistische islamitische stroming. Leraren luiden de noodklok. Dat staat in een rapport waar de krant Het Laatste Nieuws over bericht.

De kleuters citeren bijvoorbeeld Arabische verzen uit de Koran tijdens de speeltijd of komen vrijdag niet naar school om religieuze redenen. Sommigen weigeren een hand te geven. Het komt zelfs zover dat kinderen ongelovigen met de dood bedreigen, leeftijdgenoten varkens noemen en "met de vinger aan de keel bewegingen maken", citeert de krant uit het interne rapport. Het is de eerste keer dat wordt vastgesteld dat bij zulke jonge kinderen signalen van radicalisering worden waargenomen, aldus de krant.



Radicalisering bij Belgische kleuters (Foto: ANP)