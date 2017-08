Favorieten beginnen Serie A met zeges heywoodu 21-08-2017 00:26 print

De op papier voornaamste titelkandidaten in de Serie A zijn dit weekeinde uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. AC Milan, landskampioen Juventus en Napoli trapten allemaal af met een overwinning. Juventus was Cagliari zaterdag al met 3-0 de baas, terwijl Napoli op bezoek bij Hellas Verona een 1-3 zege weg wist te kapen.

Zondag mocht AC Milan op bezoek bij Crotone en ook dat werd een driepunter. Franck Kessié opende vanaf de penaltystip al na zes minuten de score, een dikke tien minuten later beloonde de 19-jarige Patrick Cutrone het vertrouwen in hem - hij debuteerde in de basis - met zijn eerste goal voor de Rossoneri. Dat deed hij op aangeven van Suso en krap vijf minuten later betaalde Cutrone dat al terug: hij stelde Spanjaard in staat te scoren en die verzuimde niet, 0-3. Ondanks de razende openingsfase bleef het daar wel bij, want gescoord werd er verder niet meer.

Ook voor Internazionale waren er drie punten en ook in dit geval werden die met drie goals gehaald. Mauro Icardi had thuis tegen Fiorentina binnen een kwartier twee goals op zijn naam staan, Ivan Perisic maakte een klein kwartier voor tijd de 3-0.

Overige uitslagen

Atalanta - AS Roma 0-1

Bologna - Torino 1-1

Lazio - SPAL 0-0

Sampdoria - Benevento 2-1

Sassuolo - Genoa 0-0

Udinese - Chievo 1-2