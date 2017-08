Mönchengladbach begint seizoen met zege heywoodu 21-08-2017 00:13 print

Borussia Mönchengladbach is het seizoen in de Bundesliga prima begonnen. In een weinig spetterende eerste wedstrijd werd zondag thuis gewonnen van 1. FC Köln.

Verdediger Nico Elvedi maakte kort na rust de enige treffer en voor de Zwitser was dat zijn eerste treffer in het shirt van BMG. Köln werd nauwelijks gevaarlijk en kwam slechts tot twee schoten op doel.

Het was sowieso geen wervelende middag in de Bundesliga, want in de andere wedstrijd die zondag gespeeld werd kwam men zelfs helemaal niet tot scoren. SC Freiburg en Eintracht Frankfurt hielden het bij een bloedeloze 0-0.