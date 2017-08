Frontier kondigt Jurassic World Evolution aan Puddington 20-08-2017 21:54 print

Frontier, de ontwikkelaar van Planet Coaster en Elite: Dangerous heeft vandaag Jurassic World Evolution aangekondigd. Net zoals in Planet Coaster kunnen spelers hun eigen pretpark ontwikkelen, alleen zit het nu vol met (moordlustige) dinosaurussen.

De game kan worden gezien als een spiritueel vervolg op Jurassic Park: Operation Genesis uit 2003, waarbij spelers ook al hun eigen jurassic park konden bouwen. Je kan aan de slag op Isla Nubar en de naburige eilanden, waarbij je je eigen dino's biogenetisch ontwikkelt en andere attracties plaatst.

"Als grote fans van de Jurassic-serie zijn we enthousiast om spelers nu in staat te stellen hun eigen Jurassic World te ontwikkelen" zegt frontier-baas Johnny Watts. "We staan te popelen om 15 jaar aan ervaring in simulatie, management en het ontwikkelen van wezens in een franchise te stoppen die voor ons een inspiratie blijft."

Jurassic World Evolution staat gepland voor de zomer van 2018 en komt uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Niet geheel toevallig wordt de volgende film in de Jurassic-serie, Jurassic World: The Fallen Kingdom verwacht in juni.

