Hogenkamp verliest finale in Leipzig

Richel Hogenkamp is er zondag niet in geslaagd om het ITF-toernooi in Leipzig op haar naam te schrijven. De tennisster verloor in de fnale in twee sets van de 19-jarige Poolse Magdalena Frech: 2-6 en 6-7 (3).

In de eerste set ging het gelijk op tot 2-2, daarna won Frech vier games op rij, 6-2. In de tweede set kwam Hoogenkamp van een 4-2 achterstand terug tot 4-4. In de tiebreak was de 19-jarige Poolse te sterk voor de Nederlandse.

Het was voor Hogenkamp haar vierde eindstrijd in 2017. Ze won de toernooien in het Franse Saint-Gaudens en in Tunis. De eindstrijd in het Franse Croissy-Beaubourg verloor ze van Ekaterina Alexandrova uit Rusland.