Nieuw-Zeelandse rugbylegende Meads verliest strijd tegen kanker

De Nieuw-Zeelandse rugbyspeler Colin Meads is zondag op 81-jarige leeftijd overleden aan kanker, zo maakte de Nieuw-Zeelandse rugbyfederatie bekend. Meads was tussen 1957 en 1971 sterspeler bij de All Blacks.

Vorig jaar augustus werd er bij Meads pancreaskanker vastgesteld. De De oud-rugbyer laat een echtgenote, vijf kinderen, veertien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen na.

Rest In Peace Sir Colin "Pinetree" Meads. 1936-2017. All Black #583. The thoughts of the rugby community are with the family of Sir Colin. pic.twitter.com/zXmLC2QCMP