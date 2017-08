Tete maakt eerste Ligue 1-goal, Sneijder debuteert bij Nice heywoodu 20-08-2017 00:04 print

Kenny Tete heeft zijn eerste goal in de Ligue 1 binnen. De van Ajax overgekomen Nederlander debuteerde in de basis bij Olympique Lyon, dat een thuiswedstrijd tegen Girondins de Bordeaux op het schema had.

Nabil Fekir opende de score voor Lyon na tien minuten al, een klein kwartier later mocht Memphis Depay aanleggen voor een vrije trap. Die raakte hij goed en Tete kopte de bal binnen: 2-0. Malcom maakte kort voor rust de 2-1, waarna oud-Ajacied Bertrand Traoré na vijf kwartier spelen een vrije trap heerlijk in het doel werkte: 3-1. Toch gaf Lyon het nog helemaal weg, want Lukas Lerager en wederom Malcom brachten Bordeaux in de laatste minuten op gelijke hoogte: 3-3.

Bij OGC Nice speelde Wesley Sneijder zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club. De Nederlander stond er gelijk in de basis in de thuiswedstrijd tegen Guingamp, die met 2-0 gewonnen werd.

Overige uitslagen

Montpellier - Strasbourg 1-1

Rennes - Dijon 2-2

St Etienne - Amiens 3-0

Troyes - Nantes 0-1