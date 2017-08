Brouwer/Meeuwsen grijpen naast finaleplaats op EK beachvolleybal H.Vviv 19-08-2017 21:24 print

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich vanmiddag bij het EK beachvolleybal niet weten te plaatsen voor de finale. In de halve finale in het Letse Jurmala waren de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo in drie sets te sterk: 25-23 15-21 11-15.

Morgen speelt het Nederlands koppel tegen Belgen Dries Koekelkoren en Tom van Walle in de strijd om de derde plaats. In de poulefase wisten Brouwer en Meeuwsen nog te winnen van de Belgen in twee sets. Op de WK beachvolleybal in Wenen wisten de Belgen in de tweede ronde van de Nederlanders te winnen.

De finale op het EK gaat tussen de Letten Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins en Nicola/ Lupo