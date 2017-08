BMC wint ploegentijdrit, Dennis pakt eerste rood H.Vviv 19-08-2017 20:11 print

BMC heeft de ploegentijdrit in Nîmes gewonnen. De Amerikaanse ploeg was over 13,7 kilometer lange parcours zes seconden sneller dan Quick-Step Floors en Sunweb. Rohan Dennis kwam als eerste over de streep bij BMC en is daarmee de eerste leider in de Ronde van Spanje.

Sunweb zette een goede ploegentijdrit neer. De ploeg van kopman Wilco Kelderman kwam even aan de leiding te staan en zou uiteindelijk derde worden. Quick-Step Floors was de eerste ploeg die iets sneller waren dan Sunweb. Al snel daarna was BMC sneller dan Quick-Step Floors.

LottoNL-Jumbo kende pech onderweg. De ploeg raakte al snel twee renners kwijt na een valpartij. De Nederlandse ploeg zou uiteindelijk vijftiende worden op veertig seconden van de winnaar.

Van de favorieten voor de eindzege deed Chris Froome de beste zaken. De renner van Team Sky verloor negen seconden op BMC. Orica-Scott met Esteban Chaves, Adam Yates en Simon Yates gaf acht seconden toe. Vicenzo Nibali verloor 22 seconden, terwijl Alberto Contador 24 seconden toegaf.