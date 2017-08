Manchester United boekt weer ruime zege heywoodu 19-08-2017 15:36 print

Manchester United heeft ook de tweede Premier League-wedstrijd met ruime cijfers gewonnen. Na de 4-0 zege tegen West Ham United moest ook Swansea City er met dezelfde cijfers aan geloven.

In Wales was het de Ivoriaan Eric Bailly die kort voor rust de score opende namens United, zijn eerste treffer in de Premier League. Daar bleef het lang bij, tot de ploeg van José Mourinho het in de laatste tien minuten plotseling op de heup kreeg.

Romelo Lukaku scoorde in de 80e minuut op aangeven van Henrikh Mkhitaryan, nog geen anderhalve minuut later stelde de Armeniër ook Paul Pogba in staat te scoren. Pogba gaf zijn Franse landgenoot Anthony Martial een goede twee minuten later de kans om de eindstand op het scorebord te zetten: 0-4.

Het is voor United de eerste keer in 110 jaar dat ze het seizoen beginnen met twee wedstrijden waarin de ploeg minstens vier keer scoort. Bij de Mancunians stond Daley Blind in de basis, Leroy Fer begon bij Swansea aan het duel, terwijl Luciano Narsingh in de tweede helft in mocht vallen. Mike van der Hoorn bleef bij de thuisploeg op de bank zitten.