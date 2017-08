LB: André van Duin: mens is net plaatje asbest Harry 19-08-2017 12:46 print

André van Duin zoekt niet snel een arts op. Volgens de zeventigjarige komiek is de mens "toch net een plaatje asbest. Je moet er gewoon niet aan pulken", zegt hij in het AD.

Uit angst in "de medische molen" te belandden, stapt André niet snel naar een arts. "Ik ga niet voor elk pijntje naar de dokter, voor je het weet zit je in de medische molen." Een preventieve bodyscan is al helemaal niets voor André. "Van m'n leven niet. Natuurlijk vinden ze van alles en gaan ze het allemaal leuk bestralen. Voor je het weet, lig je in je kistje."

André heeft naar eigen zeggen geluk dat hij geen lichamelijke gebreken heeft. "Ik ben wat dat aangaat gezegend. Veel mensen om me heen kampen er wel mee, sommigen zijn er niet meer." Het overlijden van regisseur Guus Verstraete kwam voor André "erg dichtbij". "Guus had flinke suiker en daardoor best wat makkes, maar het was zo onverwacht."

Over zijn eigen sterfelijkheid denkt André niet na. "Gewoon omdat je het niet in de hand hebt." Ook bij zijn leeftijd staat de komiek niet al te veel stil. "Over ouderdom hoef je niet na te denken, het gebeurt vanzelf hè?"



