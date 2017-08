De Surinaamse president Desi Bouterse en zijn regering zijn boos op de speciale VN-rapporteur vanwege diens kritiek op het proces rond de Decembermoorden.

Volgens de Surinaamse regering heeft rapporteur Diego García-Sayán op een zeer subjectieve, eenzijdige manier de gang van zaken in het Decemberproces beoordeeld.

De speciale rapporteur van de Verenigde Naties houdt zich bezig met de onafhankelijkheid van rechters en advocaten. García-Sayán oordeelde dat de Surinaamse regering probeert het strafproces te vertragen. Daarnaast wordt volgens de rapporteur de onafhankelijkheid van de rechters onvoldoende gerespecteerd. Het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) maakte dat aan het begin van de week bekend.

De Surinaamse regering ziet deze kritiek als inmenging in het proces. Bouterse is daarin hoofdverdachte. Het Openbaar Ministerie heeft eind juni twintig jaar cel tegen hem geëist voor betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.

Volgens de regering is het persbericht van de OHHCR gebaseerd op "niet geverifieerde, incorrecte informatie en observaties die als 'feiten' zijn aangemerkt". Dit leidt vervolgens tot vragen en vooroordelen over de Surinaamse grondwet en de democratie in Suriname, zegt de regering. Ook zou sprake zijn van inmenging in de interne soevereine aangelegenheden van Suriname. De regering kondigt aan haar afkeuring via diplomatieke weg kenbaar te maken.



Bouterse hekelt VN-rapporteur Decembermoorden (Foto: ANP)