Sponsorgekte goudmijn voor Mayweather

Bokser Floyd Mayweather profiteert maximaal van de gekte rond zijn komend gevecht tegen MMA-vechter Conor McGregor. Volgens bronnen verdient de 40-jarige bokser alleen al 25 miljoen dollar door slechts van de kleedkamer naar de ring te lopen doordat sponsors, die een plekje op zijn kleren willen kopen, flink willen betalen om hun logo te laten zien.

Het goedkoopst is een plekje op de pet die Mayweather tijdens die korte wandeling van enkele minuten zal dragen. Het bedrijf dat zijn logo op die plek wil laten drukken moet minstens een half miljoen dollar betalen. Het duurst is een plek op de voorkant van de gordel van de broek die de ongeslagen bokser tijdens het gehele gevecht zal dragen. Die plek kost minstens 3,5 miljoen dollar, maar dan dus wel voor ongeveer 36 minuten zendtijd, dus iets minder dan 100.000 dollar per minuut.

Daarbovenop komt onder andere nog de bijdragen die de abonnementen opleveren. Volgens de laatste schatting zullen zo'n 4,9 miljoen tv-abonnementen, die per stuk honder dollar kosten, verkocht worden. Indien dit aantal echt behaald zal worden, betekent dit een record voor een vechtsportevenement. Het laatste record stond op naam van de bokspartij tussen Mayweather en de Filipijn Manny Pacquiao. Dit gevecht zorgde in 2015 voor een recordverkoop van 4,4 miljoen tv-abonnementen.

