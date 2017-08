Hockeysters openen EK met zege in de regen Redactie 18-08-2017 22:33 print

De openingswedstrijd van het Europees kampioenschap hockey in het vernieuwde Wagener Stadion had een prachtig oranjefeest moeten worden, waarin een hoop nieuwe internationals zich voor het eerst aan zo’n 9500 Oranjesupporters presenteerden. Het werd een verregende, drie kwartier lang gestaakte wedstrijd, waarin het kletsnatte publiek de verliezer was. Het was vooral aan de geniale Lidewij Welten te danken dat de toeschouwers nog enigszins een leuke avond hadden.

Oranje won met 3-1, maar het feest had zoveel mooier kunnen zijn. Vanwege een gigantische onweersbui in het vierde kwart, bij een 3-1 voorsprong van Oranje, werd de wedstrijd rond 21.15 uur gestaakt. De speelsters zochten de kleedkamers op. Het verregende publiek week uit naar beschutte plekken in het promodorp. Tijdens het wachten deed de speaker de mededeling dat de twee zijtribunes en de overzijde van de hoofdtribune moesten worden verlaten. Zelfs het sfeervak moest tijdelijk worden ontruimd.

Het was eeuwig zonde dat de wedstrijd pas om 22.00 uur kon worden uitgespeeld. Een groot deel van het publiek was naar huis gegaan. Het decor in het laatste kwart stond in contrast met de zonnige taferelen in het stadion eerder tijdens de wedstrijd. Het publiek in het uitverkochte stadion was luidruchtig bij iedere aanval van Oranje en klapte de handen stuk voor de nieuwe internationals.

Voorafgaand aan de wedstrijd moeten de internationals van Oranje in de spelerstunnel hun hart in hun keel hebben gevoeld. Het is leuk om de Hockey World League in Brussel te winnen, voor een haast lege tribune. Maar het spelen van de openingswedstrijd van het EK in een vol Wagener Stadion, voor het oog van zo’n 9500 Oranjesupporters, is andere koek.

Lang is de lijst van internationals die zich voor het eerst aan het grote Oranjepubliek lieten zien. Neem Pien Sanders (19). Neem Frédérique Matla (20). Neem Ireen van den Assem (27). Neem Lauren Stam (23). Zomaar wat namen die Naomi van As en Ellen Hoog moeten opvolgen en die voor het eerst een groot toernooi in eigen land spelen. Het uitverkochte stadion kan Nederland in moeilijke fases zomaar over de drempel helpen. Maar het uitverkochte stadion kan ook, zeker bij een paar slechte passes achter elkaar, in het nadeel van Oranje werken. Zeker in het nadeel van de jonkies.

Na de minuut stilte vanwege de aanslagen in Spanje begon Nederland zenuwachtig aan het duel tegen de nummer tien van de wereld. Illustratief was een actie van aanvoerder Marloes Keetels. Net buiten de eigen cirkel werkte ze een bal via haar backhand onnodig hoog weg, waarvan Spanje profiteerde. De Spanjaarden zetten een aanval op en doken gevaarlijk de cirkel in. Anne Veenendaal bracht redding, maar het was even schrikken voor Nederland.

De spanning was ook te zien in kleine dingen. In aannames die net goed gingen, of net niet. De tweede strafcorner die Nederland kreeg, ging ook niet helemaal goed. De bal stuiterde ietwat van de stick van stopper Xan de Waard, waarna Ireen van den Assem meer tijd nodig had om de variant te spelen. Die lukte wel. Bij de paal tipte Lidewij Welten de openingstreffer binnen. Haar vijftigste doelpunt in haar interlandcarrière. Het publiek ging uit zijn dak.

Het verhaal van Welten is bekend. Haar tweede seizoenshelft bij Den Bosch was vanwege een hielblessure niet briljant. Vanwege diezelfde blessure liet ze de Hockey World League in Brussel schieten. Ze richtte haar vizier op het EK. Vrijdagavond tegen Spanje liet ze meteen zien hoe geniaal is. Een paar minuten na de 1-0 dribbelde ze over de achterlijn en gaf ze de bal voor, waarna Frédérique Matla uit een scrimmage raakschoot. Een doelpunt en een assist voor Welten. Het kan slechter.

Terwijl in het derde kwart de hoosbui boven het veld losbarstte, verlieten de eerste Oranjesupporters het Wagener Stadion. Ze hadden het beste spel van Oranje, het einde van het tweede kwart, al gezien. Door een rake tip-in van Begoña Pérez in de laatste seconde van het derde kwart (2-1) moest Oranje opeens nog uitkijken dat het niet tegen onnodig puntverlies aanliep.

Dat gebeurde niet. Het derde doelpunt van Oranje, in de 48ste minuut, was opnieuw voor een groot deel op het conto van Welten te schrijven. Na een prachtige rush legde ze de bal terug in de cirkel, waarna het opnieuw Matla was die de bal voor het intikken had. Alweer haar tiende doelpunt in haar zestiende interland. Een droomstart van de internationale carrière van de speelster van Den Bosch.

Na het oponthoud van drie kwartier ging Nederland op zoek naar de 4-1. Caia van Maasakker pushte nog een strafcorner op de Spaanse keepster, maar de 4-1 viel niet. Om kwart over tien mochten de speelsters naar binnen en mocht het publiek naar huis. Zondag spelen de Oranje Dames om 20.00 uur tegen België.