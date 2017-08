Een van de vijf terroristen die in de nacht van donderdag op vrijdag in Cambrils door de Spaanse politie werden gedood bij de poging tot een aanslag, is de waarschijnlijke bestuurder van het witte busje dat donderdag op mensen inreed op de Ramblas in Barcelona.

Dat melden de Spaanse kranten El País en El Periódico. De politie had eerder vrijdag al gesuggereerd dat de bestuurder van het busje gedood was, maar wist dat toen nog niet zeker.

Bij de aanslag met het busje op de Ramblas doodde de bestuurder veertien mensen en vielen meer dan honderd gewonden.



'Dader Ramblas vermoedelijk gedood in Cambrils' (Foto: ANP)