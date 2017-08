Stichting Greencrowd wil via crowdfunding geld bijeenbrengen om energiebedrijf Eneco over te nemen. Dat maakte de organisatie, die zich bezighoudt met de financiering van projecten op het gebied van duurzame energie, vrijdag bekend.

De afgelopen tijd werd duidelijk dat vier grote aandeelhouders van Eneco, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg, hun belangen willen verkopen. In totaal zijn 53 gemeenten eigenaar van het energiebedrijf, maar de genoemde steden zijn samen goed voor zo'n 60 procent van de aandelen. De overige aandeelhouders moeten nog beslissen of ook zij willen verkopen.

Greencrowd wijst op de belangrijke rol van Eneco in de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Als het bedrijf in handen valt van een grote buitenlandse partij waar andere belangen spelen, kunnen de investeringen in bijvoorbeeld groene stroom volgens de stichting onder druk komen te staan.

ACM

Daarom is Greencrowd van mening dat Eneco beter in publieke handen kan blijven. De stichting wil "een coöperatie van burgers en bedrijven" in het leven roepen. Het idee is dat die in elk geval de aandelen van de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg overneemt, zodat zij gelijk over een meerderheidsbelang beschikt.

Potentiële deelnemers kunnen zich bij Greencrowd laten registeren. De stichting beschikt naar eigen zeggen over een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (ACM) om op deze manier geld in te mogen zamelen. De inleg hoeft pas te worden voldaan wanneer een koopovereenkomst tot stand is gebracht.



Stichting zoekt steun voor overname Eneco (Foto: ANP)