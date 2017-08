Uit de Pompekliniek in Nijmegen is donderdagavond een 50-jarige tbs'er ontsnapt. Dat is vrijdag bevestigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie na vragen van het ANP.

De ontsnapping vond plaats om ongeveer 21.45 uur. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend en wordt onderzocht. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie bevestigt dat de politie is op zoek naar de man.

De man uit Rotterdam was in 2011 veroordeeld voor een reeks overvallen op textiel- en drogisterijzaken in onder meer Burgum, Wolvega en Ommen. Hij wordt niet gezien als vuurgevaarlijk.

In januari 2016 is hij ook nog een keer veroordeeld voor een diefstal met geweld.



Tbs'er ontsnapt uit kliniek Nijmegen (Foto: ANP)