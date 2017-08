FOK! sportfoto-onderschrift week 33

Elke week hebben we hier op FOK! een nieuwe ronde van het FOK! sportfoto-onderschrift. Bij een leuke, bijzondere of grappige foto zijn we op zoek naar een goed onderschrift. De winnaar van deze week maken we volgende week bekend.

De winnaar van vorige week (volgens de sportredactie) is foton met het volgende onderschrift: "O, doen we vandaag niet de triatlon?"

De opgave van deze week:



We troffen Klaas Jan Huntelaar in deze vreemde positie aan op het veld van Heracles Almelo, wat is hier gaande? (Pro Shots / Kay Int Veen)