Baanwielrenner Perkins officieel overgestapt naar Rusland

Baanwielrenner Shane Perkins heeft zijn overstap naar Rusland afgerond. President Vladimir Putin heeft de naturalisatie van de geboren Australiër officieel goedgekeurd.

Perkins won in 2011 in Apeldoorn de wereldtitel op de keirin, een jaar later gevolgd door WK-goud op de teamsprint en olympisch brons op de individuele sprint. Hij werd echter niet geselecteerd voor het Australische team voor de Spelen van Rio vorig jaar en gezien de jonge leeftijd van zijn rivalen aldaar, leek de kans niet groot dat hij er weer bij zou komen.

Omdat Perkins in 2020 dolgraag op de Spelen van Tokyo in actie komt - zijn vader deed dat in 1964 en het is Perkins' grote droom om in zijn voetsporen te treden - zocht hij zijn heil ergens anders. In Rusland heeft hij dat nu gevonden en onlangs kwam hij er op het NK al in actie. Met het team van Moskou pakte Perkins gelijk het goud op de teamsprint en brons op de individuele sprint.