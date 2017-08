Freestyleskiër Wallace (22) in kunstmatige coma

FreestyleskiŽr Wallace (22) in kunstmatige coma heywoodu 18-08-2017 12:41 print

De Britse freestyleskiër Lloyd Wallace ligt in een 'lichte, kunstmatige coma'. Dat heeft de Zwitserse skibond Swiss Ski laten weten. Wallace is een skiër die uitkomt op de aerials, een olympisch onderdeel waarbij deelnemers beoordeeld worden op de sprongen die ze uitvoeren.

De 22-jarige Brit trainde met het Zwitserse team in Mettmenstetten, toen het donderdagochtend fout ging: tijdens de 'aanloop' op de trainingsschans ging Wallace hard onderuit, met zwaar letsel aan zijn hoofd tot gevolg.

Medisch personeel behandelde de skiër, tot een traumahelikopter arriveerde om hem naar het ziekenhuis in Zürich te brengen. Donderdagavond werd hij kort uit de coma gehaald en terwijl hij wakker was kon Wallace zich een beetje bewegen.

Inmiddels ligt hij opnieuw in de kunstmatige coma, maar men spreekt wel van positieve tekenen. "Een prognose voor de lange termijn kunnen de artsen echter nog niet geven, dat duurt nog een kleine week", aldus Michel Roth van het Zwitserse freestyleteam.

Wallace hoopt zich voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang van komende winter te plaatsen. In 2015 won hij brons op het WK voor junioren, in de afgelopen seizoenen maakte hij in de World Cup langzaam stappen richting de top-10.