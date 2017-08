De Brit Chris Pawley heeft voor de tweede keer in een paar maanden tijd een terreuraanslag overleefd. In mei was hij bij het optreden van Ariana Grande in zijn woonplaats Manchester, donderdagavond liep hij in de buurt van de Ramblas in Barcelona toen daar een aanslag werd gepleegd.

Pawley (30) doet zijn verhaal aan de Manchester Evening News. Hij kwam meteen na de aanslag op de Ramblas en zag daar veel politiewagens en ambulances. Winkeliers deden hun deuren dicht, verslaggevers stroomden toe. Daarna ging hij naar zijn hotel.

In mei blies een terrorist zichzelf op na een optreden van Ariana Grande in Manchester. Meer dan twintig mensen kwamen om het leven. Pawley en zijn vriend waren op dat moment net buiten. Ze bleven ongedeerd. Een paar seconden ervoor liepen ze langs een bekende vlogger, die bij de aanslag om het leven kwam.



Overlevende Manchester overleeft Barcelona (Foto: ANP)