Auto rijdt tegen woning in Bilthoven

In Bilthoven is een Tesla een woning binnengereden. De gevel van de woning is ontzet, de brandweer onderzoekt de woning op instortingsgevaar. In de auto zaten vier mensen. De bewoner van de woning is niet gewond geraakt.

De bestuurder van de auto is aangehouden. Deze negeerde eerder een stopteken van de poltie en reed na een korte achtervolging tegen de woning aan.

